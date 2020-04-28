Ученые сдвинули сроки окончания пандемии коронавируса в России на август

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вспышка Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Накануне специалисты сообщали, что эпидемия в стране может закончиться 20 июля.

Также сдвинулись сроки окончания пандемии в других государствах: США — 5 сентября, Италия — 30 августа, Британия — 20 августа, Германия Франция — 5 и 8 августа соответственно.

При этом эти даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер, рассказали авторы модели.

Ученые предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.

Специалисты изучили данные по 131 стране. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Авторы исследования отмечают тем не менее, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных приблизилось к трем миллионам, свыше 200 тысяч скончались.

В России зарегистрировали около 93 тысяч заболевших COVID-19, примерно восемь тысяч пациентов излечились, 876 скончались.