Названы самые угоняемые автомобили в России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Cadillac Escalade, Toyota Camry и Land Rover Freelander стали лидерами рейтинга наиболее часто угоняемых автомобилей в России в 2019 году, опубликованного компанией "АльфаСтрахование".
Список составлен на основе частоты обращений клиентов фирмы, чьи машины были застрахованы по каско.
Для Escalade этот показатель составил 1,39 процента, для Camry — 0,64 процента, а для Freelander — 0,58 процента.
В пятерку "лидеров" также вошли Lexus LX и Mitsubishi ASX. Кроме того, популярностью у угонщиков пользуются Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, Ford Focus, BMW пятой серии и KIA Ceed.