В Псковской области умерли два пациента с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Псковской области, следует из данных регионального оперативного штаба.
"Всего подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 149. Выздоровело – 15. Умерло – 11", - говорится в сообщении ведомства, которое накануне сообщало о девяти летальных случаях.
Как уточнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, у скончавшихся пациентов коронавирус не был основным заболеванием. "Зафиксированы новые смерти, непосредственной причиной которых стали болезни сердца и инсульты. Коронавирус был сопутствующим диагнозом", - написал Ведерников на своей официальной странице в Instagram.
Также руководитель региона отметил, что "пошла вверх динамика по числу выздоровевших".
"Болезнь непростая, и от момента поступления в больницу до полной победы над инфекцией (это не только отсутствие симптомов, но и отрицательные тесты на присутствие коронавируса) проходит в среднем 15-20 дней", - проинформировал Ведерников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.