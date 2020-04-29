В Псковской области умерли два пациента с коронавирусом

Также руководитель региона отметил, что "пошла вверх динамика по числу выздоровевших".

"Болезнь непростая, и от момента поступления в больницу до полной победы над инфекцией (это не только отсутствие симптомов, но и отрицательные тесты на присутствие коронавируса) проходит в среднем 15-20 дней", - проинформировал Ведерников.