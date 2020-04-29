Эксперт оценил перспективы встречи глав МИД "нормандского формата"

"И больше того: не то что хотела, но не смогла выполнить, - она прямо и откровенно заявляла, что не желает выполнять те политические пункты соглашения, которые должна была, по крайней мере начать выполнять, для того чтобы имело смысл проводить следующую встречу (лидеров) в "нормандском" формате. К сожалению, я думаю, что позитивно не скажется (на ситуации в Донбассе)", - добавил Жарихин.