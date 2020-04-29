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2020-04-29T14:20
https://ria.ru/20200429/1570744188.html
Эксперт оценил перспективы встречи глав МИД "нормандского формата"
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РИА Новости

Эксперт оценил перспективы встречи глав МИД "нормандского формата"

14:20 29.04.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинЗаместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
© РИА Новости / Александр Натрускин
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Главы МИД "нормандского" формата на предстоящей встрече в видеоформате обсудят вопросы выполнения Украиной взятых обязательств по урегулированию, однако вряд ли стоит ожидать позитивного влияния встречи на ситуацию в Донбассе, считает заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
Встреча лидеров стран нормандской четверки в Берлине
28 апреля, 12:58Сказано в эфире
Будут ли подвижки после встречи глав МИД "нормандского формата"?Видеоконференция глав МИД "нормандского формата" состоится в четверг. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева рассказала, чего можно ожидать от встречи.
"Наверное, будут обсуждать в первую очередь выполнение тех обязательств, вернее, невыполнение тех обязательств, которые взяла на себя украинская сторона на прошлой "нормандской" встрече. В связи с этим, я думаю, они будут обсуждать смысл и возможность в этих условиях следующей встречи, неважно, в каком формате - очном или виртуальном", - сказал Жарихин РИА Новости.
По словам эксперта, очень хотелось бы ждать позитивных результатов от предстоящей встречи, но факт остается фактом: украинская сторона свои обязательства не выполнила.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
27 апреля, 12:51
Лавров: о саммите "нормандской четверки" пока не может и быть речи
"И больше того: не то что хотела, но не смогла выполнить, - она прямо и откровенно заявляла, что не желает выполнять те политические пункты соглашения, которые должна была, по крайней мере начать выполнять, для того чтобы имело смысл проводить следующую встречу (лидеров) в "нормандском" формате. К сожалению, я думаю, что позитивно не скажется (на ситуации в Донбассе)", - добавил Жарихин.
Как сообщил ранее РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко, основной темой для России на видеоконференции глав МИД "нормандского формата" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию в Донбассе будет оценка выполнения решений саммита лидеров в Париже, состоявшего в ноябре прошлого года. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, он предвидит важный разговор в ходе предстоящей видеоконференции, но не ожидает какого-то результата по ее итогам.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в нормандском формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДмитрий КулебаВладимир ЖарихинСергей ЛавровПарижБерлин (город)УкраинаВ мире
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