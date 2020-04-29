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Религия и мировоззрение
2020-04-29T14:09
https://ria.ru/20200429/1570743375.html
Ташкент надеется выйти из "списка наблюдения" США по религиозным свободам
https://cdn23.img.ria.ru/images/152884/50/1528845083_0:237:4500:2768_1036x0_80_0_0_25beededfbc5bb4654b5ed9a5fbd148e.jpg
РИА Новости

Ташкент надеется выйти из "списка наблюдения" США по религиозным свободам

14:09 29.04.2020
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© AFP 2020 / Mandel NganПосол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек
Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбек
© AFP 2020 / Mandel Ngan
ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Власти Узбекистана рассчитывают на исключение в 2020 году из "списка наблюдения" госдепа США на предмет нарушения религиозных свобод, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского МИД.
В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом поместил Узбекистан в список стран, за которыми нужно наблюдать на предмет соблюдения религиозных свобод. В конце 2019 года страна была оставлена в этом списке. Ранее Узбекистан входил в список стран "внушающих особую обеспокоенность" в соответствии с законом США 1998 года о международной религиозной свободе.
"В этом году ожидается принятие Госдепартаментом окончательного решения по вопросу вывода Узбекистана из "специального списка наблюдения", - говорится в сообщении на сайте МИД.
По данным ведомства, Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) впервые с 2005 года не стала предлагать госдепу США относить Узбекистан к списку "стран, представляющих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод" (CPC). Накануне USCIRF опубликовала очередной доклад, в котором оценивается состояние свободы вероисповедания в мире в 2019 году.
В документе подчеркивается, что Узбекистан предпринял значительные шаги по улучшению условий свободы вероисповедания, отмечает пресс-служба. В частности, при новом президенте Узбекистана Шавкате Мирзиёеве правительство прекратило давнюю практику рейдов религиозных общин за их незарегистрированную деятельность, в августе 2019 года была закрыта колония "Жаслык". "Правительство также продолжало тесно взаимодействовать с Соединенными Штатами и другими международными партнерами в целях улучшения свободы вероисповедания", – указывается в разделе доклада, посвященном Узбекистану, который цитирует МИД.
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Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявлял, что за последние три года более 20 тысяч человек, осужденных в стране по религиозным мотивам, были помилованы и исключены из так называемых "черных списков". В мае 2019 года USCIRF рекомендовала правительству США призвать правительство Узбекистана закрыть колонию Жаслык, "в которой содержатся многие религиозные узники совести", и разрешить независимый мониторинг тюрем.
В Узбекистане зарегистрировано свыше 2,2 тысячи религиозных организаций, из которых более 90% являются мусульманскими. Вместе с тем, в республике осуществляют свою деятельность около 160 христианских организаций, восемь еврейских общин, шесть общин бахаи, одно общество кришнаитов, есть один буддийский храм. В Совете по делам конфессий комитета по делам религий при Кабмине республике представлены религиозные организации всех 16 конфессий, зарегистрированных в стране. За последнее время были упрощены процедуры получения разрешения на изготовление, ввоз и распространение религиозной литературы, оптимизирован порядок государственной регистрации религиозных организаций.
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