Ташкент надеется выйти из "списка наблюдения" США по религиозным свободам

ТАШКЕНТ, 29 апр - РИА Новости. Власти Узбекистана рассчитывают на исключение в 2020 году из "списка наблюдения" госдепа США на предмет нарушения религиозных свобод, сообщает в среду пресс-служба узбекистанского МИД.

В декабре 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом поместил Узбекистан в список стран, за которыми нужно наблюдать на предмет соблюдения религиозных свобод. В конце 2019 года страна была оставлена в этом списке. Ранее Узбекистан входил в список стран "внушающих особую обеспокоенность" в соответствии с законом США 1998 года о международной религиозной свободе.

"В этом году ожидается принятие Госдепартаментом окончательного решения по вопросу вывода Узбекистана из "специального списка наблюдения", - говорится в сообщении на сайте МИД.

По данным ведомства, Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) впервые с 2005 года не стала предлагать госдепу США относить Узбекистан к списку "стран, представляющих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод" (CPC). Накануне USCIRF опубликовала очередной доклад, в котором оценивается состояние свободы вероисповедания в мире в 2019 году.

В документе подчеркивается, что Узбекистан предпринял значительные шаги по улучшению условий свободы вероисповедания, отмечает пресс-служба. В частности, при новом президенте Узбекистана Шавкате Мирзиёеве правительство прекратило давнюю практику рейдов религиозных общин за их незарегистрированную деятельность, в августе 2019 года была закрыта колония "Жаслык". "Правительство также продолжало тесно взаимодействовать с Соединенными Штатами и другими международными партнерами в целях улучшения свободы вероисповедания", – указывается в разделе доклада, посвященном Узбекистану, который цитирует МИД.

Ранее министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявлял, что за последние три года более 20 тысяч человек, осужденных в стране по религиозным мотивам, были помилованы и исключены из так называемых "черных списков". В мае 2019 года USCIRF рекомендовала правительству США призвать правительство Узбекистана закрыть колонию Жаслык, "в которой содержатся многие религиозные узники совести", и разрешить независимый мониторинг тюрем.