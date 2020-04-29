Миронов раскритиковал введенные в регионах штрафы за неношение масок

"В некоторых регионах теперь собираются штрафовать за то, что люди на улицах без масок. Господа хорошие, а вы обеспечили людей масками? До сих пор не достать, до сих пор не купить. А если даже они есть, там совершенно сумасшедшие цены. За что же людей опять наказывать, за что брать с них деньги? Это полное безумие", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".