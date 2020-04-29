Миронов раскритиковал введенные в регионах штрафы за неношение масок

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов назвал безумием введение в некоторых регионах штрафов для граждан, которые не носят защитные маски в общественных местах.
"В некоторых регионах теперь собираются штрафовать за то, что люди на улицах без масок. Господа хорошие, а вы обеспечили людей масками? До сих пор не достать, до сих пор не купить. А если даже они есть, там совершенно сумасшедшие цены. За что же людей опять наказывать, за что брать с них деньги? Это полное безумие", - сказал Миронов в эфире телеканала "Россия 24".
Он призвал вводить разумные меры для борьбы с коронавирусом, руководствоваться здравым смыслом и думать о людях.
Ранее некоторые российские регионы начали вводить штрафы за неношение масок. Так, в начале недели губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании с полпредом в УрФО Николаем Цукановым заявил, что нахождение в закрытых пространствах общественных мест, в частности, в транспорте или магазине, без медицинской маски будет караться штрафом.
На прошлой неделе обязательный масочный режим был введен на Камчатке в связи с угрозой распространения коронавируса. За нахождение в общественном месте без маски гражданин может получить замечание или административный штраф.
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