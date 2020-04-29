В Ленинградской области умерли два пациента с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Ленинградской области, где накануне был подтвержден первый летальный случай, следует из данных регионального оперативного штаба.
"К 29 апреля нарастающим итогом заболевших – 834, поправились – 115, умерших – 3", - говорится в сообщении оперштаба.
В пресс-службе областного правительства РИА Новости уточнили, что один из скончавшихся пациентов с COVID-19 – мужчина 1939 гола рождения.
Накануне оперштаб сообщал о первом подтвержденном случае смерти пациента с коронавирусом в Ленинградской области. Скончалась медсестра Гатчинской больницы Наталья Хечумова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.