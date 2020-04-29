В Ленинградской области умерли два пациента с коронавирусом

"К 29 апреля нарастающим итогом заболевших – 834, поправились – 115, умерших – 3", - говорится в сообщении оперштаба.

В пресс-службе областного правительства РИА Новости уточнили, что один из скончавшихся пациентов с COVID-19 – мужчина 1939 гола рождения.