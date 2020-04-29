Омбудсмен рассказала о семье, погибшей при пожаре в Выборге

Ранее сообщалось, что пожар в деревянном доме в Выборге унёс жизни шестерых несовершеннолетних детей и их родителей. Возбуждено уголовное дело в статье "неосторожное обращение с огнем". Известно, что это была многодетная семья, погибшим детям - от одного месяца до восьми лет. В администрации района сообщили, что семья не была неблагополучной, на контроле в органах опеки они не состояли.