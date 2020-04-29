2020-04-29T13:53
2020-04-29T13:53
https://ria.ru/20200429/1570741883.html
Омбудсмен рассказала о семье, погибшей при пожаре в Выборге
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РИА Новости
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РИА Новости
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Омбудсмен рассказала о семье, погибшей при пожаре в Выборге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости.
Девочка, чья семья погибла при пожаре в Выборге
, не пострадала, так как живет отдельно, сообщила уполномоченный по правам детей в Ленинградской области Тамара Литвинова.
2020-04-29T13:53
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=76014958&type=mp4
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Омбудсмен рассказала о семье, погибшей при пожаре в Выборге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости.
Девочка, чья семья погибла при пожаре в Выборге
, не пострадала, так как живет отдельно, сообщила уполномоченный по правам детей в Ленинградской области Тамара Литвинова.
Ранее сообщалось, что пожар в деревянном доме в Выборге унёс жизни шестерых несовершеннолетних детей и их родителей. Возбуждено уголовное дело в статье "неосторожное обращение с огнем". Известно, что это была многодетная семья, погибшим детям - от одного месяца до восьми лет. В администрации района сообщили, что семья не была неблагополучной, на контроле в органах опеки они не состояли.
"По предварительной информации, в живых осталась ещё одна девочка, которая проживала отдельно. Уполномоченный готов оказать ей необходимую помощь и поддержку", - говорится в сообщении аппарата уполномоченного по правам детей.