В Якутии еще один пациент вылечился от коронавируса

ЯКУТСК, 29 апр – РИА Новости. Еще один пациент, госпитализированный с коронавирусом, выписан из больницы в Якутии, всего в республике выздоровели 26 человек, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
В Якутии зарегистрировано 183 случая коронавируса, три летальных исхода. За сутки всеми лабораториями республики обработан 1151 тест на коронавирус, в обсерваторах находятся 692 человека.
"В Якутии ещё один человек выздоровел от коронавируса. Сегодня, 29 апреля, его выписали из инфекционной больницы города Ленска после полного выздоровления. Проведенные после лечения повторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Таким образом, на настоящий момент в Якутии полностью излечились от коронавируса 26 пациентов", - сообщает оперштаб.
По данным оперштаба, на сегодняшний день 142 пациента проходят лечение от коронавируса в инфекционных стационарах, из них 4 - в крайне тяжёлом состоянии.
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