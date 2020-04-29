В Якутии еще один пациент вылечился от коронавируса

В Якутии зарегистрировано 183 случая коронавируса, три летальных исхода. За сутки всеми лабораториями республики обработан 1151 тест на коронавирус, в обсерваторах находятся 692 человека.

По данным оперштаба, на сегодняшний день 142 пациента проходят лечение от коронавируса в инфекционных стационарах, из них 4 - в крайне тяжёлом состоянии.