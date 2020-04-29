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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T13:45
https://ria.ru/20200429/1570741230.html
В МИД оценили ситуацию после закрытия программы школьных обменов с США
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:9:3072:1736_1036x0_80_0_0_1dbf1be299d8f0481fad2d518a291e4f.jpg
РИА Новости

В МИД оценили ситуацию после закрытия программы школьных обменов с США

13:45 29.04.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Американцы в обход российских властей продолжили работу в России после закрытия программы школьных обменов FLEX, заявил глава ДСКЦ МИД РФ Михаил Петраков.
В конце сентября 2014 года власти РФ проинформировали посольство США о приостановке участия российских школьников в программе FLEX. В Минобрнауки РФ пояснили, что причиной приостановки стало нарушение одного из базовых принципов программы - обязательного возвращения участвующих в ней школьников на родину.
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"После прекращения программы FLEX американцы, тем не менее, через свои фонды продолжили работу в Российской Федерации в обход официальных властей, каким-то образом договариваясь на местах и привозя российских детей туда, расселяя их по семьям. Когда данный вопрос был поставлен перед Госдепартаментом, то особой кооперабельности мы не увидели. Были отговорки : "Мы ничего не знаем, это частные фонды, на самом деле все нормально". Хотя по косвенным признакам Госдеп в курсе", - сказал он во время совместного заседания Комитета Совета Федерации по международным делам и Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
"Это вопрос более широкий. Он касается и внутренних российских моментов. Потому что каким-то образом ведь были осуществлены эти договоренности и дети были вывезены. И вопрос каких-то гарантий. Потому что в некоторых случаях возникала ситуация, когда приемные семьи начинали выдавливать буквально детей. Потеряли работу, денег нет, что делать", -добавил он.
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ведомство советует российским родителям воздерживаться от согласия на обучающие программы в США, так как они не защищены международно-правовыми договоренностями.
Программа обмена для школьников Future Leaders Exchange (FLEX) была принята в 1992 году и полностью финансируется правительством США. Она предназначена для старшеклассников из стран бывшего СССР, которые, пройдя конкурсный отбор, в течение года учатся в одной из средних школ США и проживают в американских семьях. За годы реализации программы участие в ней приняли более 23 тысяч старшеклассников.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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