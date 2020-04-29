В МИД оценили ситуацию после закрытия программы школьных обменов с США

"Это вопрос более широкий. Он касается и внутренних российских моментов. Потому что каким-то образом ведь были осуществлены эти договоренности и дети были вывезены. И вопрос каких-то гарантий. Потому что в некоторых случаях возникала ситуация, когда приемные семьи начинали выдавливать буквально детей. Потеряли работу, денег нет, что делать", -добавил он.