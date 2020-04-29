Предупреждение об акулах на пляже парка Макаха Бич на Гавайях

© AP Photo / Audrey McAvoy Предупреждение об акулах на пляже парка Макаха Бич на Гавайях

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. На Гавайях отправляют на родину туристов, нарушающих правила карантина, На Гавайях отправляют на родину туристов, нарушающих правила карантина, сообщает Business Insider.

Большие скидки на отдых на Гавайях привели к тому, что в апреле, в разгар пандемии, это место посетили три тысячи туристов. По закону все они должны были пройти двухнедельный карантин.

Власти приняли решение высылать нарушителей на родину. Уже 20 гостей, не желавших или не имеющих возможности соблюдать ограничения, были отправлены домой.

На билеты в один конец министерство по туризму штата выделило 25 тысяч долларов.