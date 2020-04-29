МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. На Гавайях отправляют на родину туристов, нарушающих правила карантина, сообщает Business Insider.
Большие скидки на отдых на Гавайях привели к тому, что в апреле, в разгар пандемии, это место посетили три тысячи туристов. По закону все они должны были пройти двухнедельный карантин.
Власти приняли решение высылать нарушителей на родину. Уже 20 гостей, не желавших или не имеющих возможности соблюдать ограничения, были отправлены домой.
На билеты в один конец министерство по туризму штата выделило 25 тысяч долларов.
При этом еще 17 марта губернатор Дэвид Айдж "настоятельно призвал" посетителей отказаться от посещения гавайских курортов. Но туристы продолжали прибывать, раздражая жителей и местных чиновников, которые считают, что люди не должны пытаться пережить пандемию на пляжах, тем более, что все они закрыты.