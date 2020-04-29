Комитеты СФ поддержали обращение о недопустимости искажения истории войны

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Комитеты Совфеда по международным делам и по обороне на совместном заседании в среду поддержали обращение палаты к парламентам и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма.

По словам главы международного комитета СФ Константина Косачева , документ еще будет дорабатываться. Предварительно, ближайшее заседание Совфеда состоится 20 мая.

Косачев отметил, что в документе сенаторы заявляют о недопустимости искажения рядом зарубежных политиков истории, касающейся Второй мировой войны. "Такие действия аморальны, преступны по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение земли от этого зла", - сказал парламентарий.

Кроме того, сенаторы заявляют, что власти стран, на территории которых проходили сражения, несут особую ответственность за сохранение памяти, мемориальных комплексов освободителям.

Российские парламентарии также заявляют о необходимости привлечения к ответственности участников нацистских, бандеровских и иных радикальных движений и их последователей, сказал Косачев.