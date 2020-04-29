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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T13:54
https://ria.ru/20200429/1570739412.html
Абхазия продлит ограничительные меры из-за COVID-19 до 15 мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743273_0:67:3064:1791_1036x0_80_0_0_7eae210e7a5e772cac020ef6f4dc631f.jpg
РИА Новости

Абхазия продлит ограничительные меры из-за COVID-19 до 15 мая

13:28 29.04.2020 (обновлено: 13:54 29.04.2020)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкМедик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
Медик на посту ДПС при въезде в город Гал в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
СУХУМ, 29 апр - РИА Новости. Ограничительные меры из-за COVID-19 продлят в Абхазии до 15 мая, при этом будет запущен общественный транспорт, а также открыты парикмахерские, сообщил журналистам и.о. главы минздрава республики Тамаз Цахнакия.
Ранее абхазские медики подтвердили три случая заражения коронавирусной инфекцией в республике. Первым заболевшим оказался житель города Гагра. Вторым - член его семьи, третьим - жительница дома, в котором проживает первый заразившийся. Она скончалась в воскресенье от COVID-19. Другие пациенты выписаны на прошлой неделе и отправлены домой. В данный момент заболевших коронавирусом в республике нет.
Члены координационного штаба Цахнакия и главный санитарный врач республики Людмила Скорик отчитались премьеру Абхазии Александру Анквабу об эпидемиологической обстановке и предложили продлить запретительные меры до 15 мая. При этом они рекомендовали сделать некоторые карантинные послабления, то есть, запустить общественный транспорт и открыть косметологические салоны, передает корреспондент РИА Новости.
По итогам совещания правительства, которое прошло в закрытом режиме, было принято решение о запуске общественного транспорта - внутригородского и пригородного. "Также будут открыты парикмахерские, салоны красоты, косметологические салоны, фитнес-центры, спортивные залы, СПА-салоны, сауны и массажные салоны", - сказал Цахнакия.
Из-за пандемии коронавируса в республике закрыты госграницы с Россией и Грузией для всех категорий граждан. С 28 марта по 20 апреля действовало чрезвычайное положение. С 20 апреля возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков в городе Сухум и районах Абхазии. Также отменен комендантский час в Гагрском и Галском районах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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