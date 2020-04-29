В Кении изолировали крупнейшие в мире лагеря беженцев из-за коронавируса

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Министр внутренних дел Кении Фред Матианг из-за ситуации с коронавирусом в стране запретил выезд и въезд в один из самых больших комплексов лагерей для беженцев в мире.
"После встречи (с членами комитета по коммуникациям и реализации национального развития -ред.) и в соответствии с директивами по ограничению распространения COVID-19 в стране, правительство распорядилось прекратить въезд в лагеря беженцев Какума и Дадааб и выезд из них, начиная со среды... 29 апреля 2020 года", - написал министр в своем Twitter.
Ранее президент Кении Ухуру Кениата из-за распространения коронавируса продлил на три недели комендантский час по всей стране, который действует с 19 часов вечера до 5 утра, а также запрет на въезд и выезд для четырех регионов Кении, включая столицу Найроби. После обнаружения в стране первого случая коронавируса 13 марта власти Кении запретили проведение всех массовых мероприятий.
По данным кенийского минздрава, в стране выявлено 374 случая заражения. В целом с болезнью справились 124 человека, скончались 14.
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