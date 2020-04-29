В Смоленской области число заразившихся коронавирусом достигло 403

"По сообщению регионального оперативного штаба, число смолян, заболевших новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 34. Причем все новые случаи выявлены в Вяземском районе. Кроме того, один человек выздоровел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями, в регионе проведено более 8,8 тысячи лабораторных исследований на коронавирус. Выписаны по выздоровлению 27 человек. С начала пандемии в Смоленской области скончались три пациента с коронавирусом.