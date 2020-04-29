В Смоленской области число заразившихся коронавирусом достигло 403

БРЯНСК, 29 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией в Смоленской области достигло 403 человек после того, как за минувшие сутки диагноз был подтвержден еще у 34 жителей закрытого на карантин Вяземского района, сообщают региональные власти.
"По сообщению регионального оперативного штаба, число смолян, заболевших новой коронавирусной инфекцией, увеличилось на 34. Причем все новые случаи выявлены в Вяземском районе. Кроме того, один человек выздоровел", - говорится в сообщении.
В настоящее время общее количество заболевших COVID-19 в Смоленской области составляет 403.
В Вяземском районе, закрытом на карантин из-за вспышки заболевания в доме-интернате для престарелых и инвалидов, число зараженных достигло 182. Особые ограничительные меры также введены в городе Гагарин, на сегодняшний день число заболевших в Гагаринском районе составляет 28 человек. В Десногорске, где расположена Смоленская АЭС, карантин был введен превентивно еще в начале апреля, на сегодняшний день там зарегистрировано 14 случаев заболевания.
Отмечается, что, в соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями, в регионе проведено более 8,8 тысячи лабораторных исследований на коронавирус. Выписаны по выздоровлению 27 человек. С начала пандемии в Смоленской области скончались три пациента с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.