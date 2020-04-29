В Петербурге умерли два пациента с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. Еще два пациента с Еще два пациента с коронавирусной инфекцией , скончавшиеся в Санкт-Петербурге , были старше 70 лет и имели хронические заболевания, сообщает городской комитет по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что в Петербурге зарегистрировано еще два смертельных случая пациентов с COVID-19.

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще два смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Мужчины 71 и 84 лет скончались 18 апреля в Клинической инфекционной больнице имени С.П.Боткина от двусторонней вирусной и вирусно-бактериальной пневмонии.

"Имели множественные хронические заболевания. Основным заболеванием признана новая коронавирусная инфекция СOVID-19", - сообщает комитет.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрирован 290 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрированы 3726 случаев заражения COVID-19. Умерли 29 человек. Выздоровели 708 человек.