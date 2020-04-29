Вооруженные силы проведут учения на центральноазиатском направлении

"Особое внимание уделяется двусторонним учениям, а также комплексному решению вопросов – от реагирования на кризисные ситуации и зарождение военных угроз до планирования стратегических операций. Количество предусмотренных на этот год мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 13%, мобилизационной – на 9%, боевой – на 36%. Их итогом станет двустороннее командно-штабное учение на местности двух армий с созданием коалиционных группировок войск", - сказал он.