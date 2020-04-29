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2020-04-29T13:13
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Вооруженные силы проведут учения на центральноазиатском направлении
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РИА Новости

Вооруженные силы проведут учения на центральноазиатском направлении

13:13 29.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВоенные учения
Военные учения
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Военные учения. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России проведут крупные штабные учения на центральноазиатском направлении, заявил на Коллегии МО РФ министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
По словам Шойгу, на центральноазиатском стратегическом направлении командование ЦВО продолжает совершенствовать систему управления и подготовки войск к выполнению задач по предназначению, а также переоснащение на новейшее вооружение и технику.
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"Особое внимание уделяется двусторонним учениям, а также комплексному решению вопросов – от реагирования на кризисные ситуации и зарождение военных угроз до планирования стратегических операций. Количество предусмотренных на этот год мероприятий оперативной подготовки увеличилось на 13%, мобилизационной – на 9%, боевой – на 36%. Их итогом станет двустороннее командно-штабное учение на местности двух армий с созданием коалиционных группировок войск", - сказал он.
Отмечается, что данная подготовка ведется в тесном взаимодействии с вооруженными силами государств – членов ОДКБ и ШОС. Как подчеркнул министр обороны РФ, по сравнению с 2019 годом количество мероприятий совместной подготовки увеличилось на 14%.
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Вооруженные силы РФЦентральный военный округОДКБСергей ШойгуБезопасность
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