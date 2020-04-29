В Казахстане арестовали директора гостиницы за работу бани на карантине

НУР-СУЛТАН, 29 апр - РИА Новости. Директора гостиницы, где во время карантина по коронавирусу работала баня, арестовали в столице Казахстана, шесть его клиентов оштрафованы, сообщил в среду департамент полиции Нур-Султана.
В Казахстане подтверждено более 3 тысяч случаев коронавируса, 25 из них с летальным исходом. Президент Касым-Жомарт Токаев в понедельник объявил о продлении режима чрезвычайного положения, действующего с 16 марта, до 11 мая. Глава государства сообщил о возобновлении авиасообщения между Нур-Султаном и Алма-Атой, а также о смягчении карантинного режима в отдельных регионах.
"Сотрудниками криминальной полиции департамента полиции Нур-Султана в ходе проведения рейдовых мероприятий установили в одной из столичных гостиниц действующий в обычном режиме банный комплекс. Работники сауны, несмотря на карантинный режим, продолжали принимать клиентов… В вечернее время суток полицейские задержали шестерых нарушителей карантина. Договорившись о времени посещения, шесть мужчин, являющиеся близкими родственниками, запаслись едой и приехали на водные процедуры", - говорится в сообщении полиции.
Нарушителей доставили в отделение полиции. "Решением специализированного межрайонного административного суда любители сауны заплатят штраф в размере 10 МРП (64 доллара). Директор гостиничного комплекса, нарушивший условия чрезвычайного положения, также по решению административного суда арестован на трое суток", - сообщили в полиции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.