В Казахстане арестовали директора гостиницы за работу бани на карантине

В Казахстане подтверждено более 3 тысяч случаев коронавируса, 25 из них с летальным исходом. Президент Касым-Жомарт Токаев в понедельник объявил о продлении режима чрезвычайного положения, действующего с 16 марта, до 11 мая. Глава государства сообщил о возобновлении авиасообщения между Нур-Султаном и Алма-Атой, а также о смягчении карантинного режима в отдельных регионах.