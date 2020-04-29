Во Владимирской области число излечившихся от коронавируса достигло 33

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Число пациентов, выздоровевших после коронавирусной инфекции во Владимирской области, за сутки выросло с 18 до 33, сообщила администрация региона.
На территории Владимирской области, по данным на утро среды, зарегистрировано 634 случая заболевания. Шесть человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Кроме того, в больнице №3 города Мурома скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус. Ранее выздоровели 18 пациентов.
"Тридцать три пациента с новой коронавирусной инфекцией выздоровели: 10 – в Муроме, 7 – в Коврове, 6 – во Владимире, 5 – в Гусь-Хрустальном, 3 – в Александрове и по 1 – в Радужном и Юрьеве-Польском", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.