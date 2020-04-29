Генпрокуратура выявила завышение цен на хранение зерна в регионах

"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова продолжается мониторинг в сфере ценообразования на продовольственном рынке. В ходе проводимой работы выявлены и пресечены попытки ряда хозяйствующих субъектов, осуществляющих хранение зерновых культур, необоснованно увеличить цены на услуги в данной сфере", - говорится в сообщении.

Так, по информации ведомства, в Саратовской и Новосибирской областях после прокурорского вмешательства элеваторами-хранителями уменьшена стоимость указанных услуг на 40%.

"Кроме того, в связи с получением сведений о планируемом заключении договоров на оказание услуг по отгрузке зерна по завышенным ценам без соответствующего экономического обоснования в Волгоградской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областях прокурорами объявлены предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства", - добавили в ведомстве.