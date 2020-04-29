В Африке число заразившихся коронавирусом достигло 34610

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Количество жертв нового типа коронавируса в Африке превысило 1,5 тысячи, число случаев заражения приближается к 35 тысячам, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
На данный момент общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 34 610, скончались 1517 человек.
Днем ранее эти показатели составляли 33 085 и 1465 соответственно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.