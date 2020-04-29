В Африке число заразившихся коронавирусом достигло 34610

На данный момент общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 34 610, скончались 1517 человек.

Днем ранее эти показатели составляли 33 085 и 1465 соответственно.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.