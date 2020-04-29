В Костромской области рассказали о новых случаях коронавируса

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Коронавирус за минувшие сутки подтвердился еще у 13 жителей Костромской области, общее число заболевших выросло до 193 человек, сообщила администрация региона.
"Коронавирусом в Костромской области заболели еще 13 человек. Две трети случаев инфицирования возникли в связи с поездками граждан в другие регионы – Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород", - говорится в сообщении. Отмечается, что общее число заболевших в регионе – 193 человека.
Выздоровевших по-прежнему 20 человек, три человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.