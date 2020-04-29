В Азербайджане задержали главу Билясуварского района

БАКУ, 29 апр – РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана провела спецоперацию в Билясуварском районе, по подозрению в коррупции задержаны глава исполнительной власти и его заместители, они доставлены в Баку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Служба государственной безопасности в эти минуты провела спецоперацию в здании исполнительной власти Билясуварского района. Вход в здание перекрыт. Глава исполнительной власти и его заместители задержаны по подозрению в коррупции, они доставлены в Баку", - сообщил собеседник агентства.
По словам источника, ожидается, что в ближайшее время СГБ выступит с официальным заявлением.
8 ноября 2016, 08:52Азербайджан ввел ответственность за угрозы в адрес сообщивших о коррупцииОтветственность введена за угрозы в адрес лица, предоставившего информацию о случаях совершения коррупционных правонарушений, или его близких, оказание на них давления, нанесение им морального и материального вреда, оскорбления в их адрес.