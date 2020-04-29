В Азербайджане задержали главу Билясуварского района

Азербайджан ввел ответственность за угрозы в адрес сообщивших о коррупции Ответственность введена за угрозы в адрес лица, предоставившего информацию о случаях совершения коррупционных правонарушений, или его близких, оказание на них давления, нанесение им морального и материального вреда, оскорбления в их адрес.