В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции Тульской области за сутки увеличилось на 90, общее число заболевших выросло до 873, из них 75 выздоровели, сообщает областное правительство.

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксирован 5841 новый случай, в том числе 90 - в Тульской области.

"Инфекция подтверждена у жителей Тулы , Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 31 человек работает в столичном регионе, пять человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что на сегодняшний день в стационарах находится 625 человек, из них 28 – дети. Подтвержденный диагноз COVID-19 имеют 210 человек (в том числе 18 детей), остальные – с подозрением на коронавирус и клиническими проявлениями пневмонии. В тяжелом состоянии 15 человек, они подключены к аппаратам ИВЛ. А 560 человек (в том числе 41 ребенок) с легкой формой течения болезни лечатся на дому.

"Сегодня в регионе выздоровели 12 человек. Это жители Тулы, Кимовского, Киреевского, Тепло-Огаревского, Щекинского районов. Одиннадцать из них проходили лечение на дому под наблюдением медработников, один житель выписан из больницы", - сообщают областные власти.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 783 человек, 75 выздоровели. Умерли шесть пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них один врач-терапевт. 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.