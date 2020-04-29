В Испании выявили 325 новых случаев коронавируса

Медицинский работник в больнице в Мадриде. Архивное фото

Медицинский работник в больнице в Мадриде

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании увеличилось за последние сутки на 325 человек, сообщает министерство здравоохранения.

Общее число жертв с начала эпидемии составило 24 275. За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлены 2144 случая заражения, всего – 212 917. Число выздоровевших достигло почти 109 тысяч человек, за минувшие сутки – 6399.

В Мадриде за последние 24 часа выявлен 981 новый случай заболевания (всего более 60,7 тысячи), умерли 57 человек (всего более 8,1 тысячи). В Каталонии выявлено 496 новых случая заболевания (всего 48,6 тысячи), умерли за сутки 97 человек (всего 4,9 тысячи).

С начала эпидемии диагноз коронавирус был поставлен 39 230 медикам.

Накануне число жертв коронавируса за сутки в Испании составило 301, самый низкий показатель более чем за месяц, было выявлено 1308 новых случаев заражения при помощи тестов ПЦР.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США Италии ) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).

Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно.

С 26 апреля дети младше 14 лет могут выходить на улицы в сопровождении взрослых. Это можно делать раз в день, прогулки должны продолжаться не более часа и вблизи дома (максимум – километр от места жительства). Как объявил премьер Педро Санчес , со 2 мая – если снижение уровня распространения заболевания будет продолжаться, как это происходит сейчас – люди смогут выходить на улицы, чтобы заняться спортом или гулять в сопровождении тех людей, с которыми они живут.