В Испании выявили 325 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании увеличилось за последние сутки на 325 человек, сообщает министерство здравоохранения.
Общее число жертв с начала эпидемии составило 24 275. За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлены 2144 случая заражения, всего – 212 917. Число выздоровевших достигло почти 109 тысяч человек, за минувшие сутки – 6399.
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В Мадриде за последние 24 часа выявлен 981 новый случай заболевания (всего более 60,7 тысячи), умерли 57 человек (всего более 8,1 тысячи). В Каталонии выявлено 496 новых случая заболевания (всего 48,6 тысячи), умерли за сутки 97 человек (всего 4,9 тысячи).
С начала эпидемии диагноз коронавирус был поставлен 39 230 медикам.
Накануне число жертв коронавируса за сутки в Испании составило 301, самый низкий показатель более чем за месяц, было выявлено 1308 новых случаев заражения при помощи тестов ПЦР.
Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно.
С 26 апреля дети младше 14 лет могут выходить на улицы в сопровождении взрослых. Это можно делать раз в день, прогулки должны продолжаться не более часа и вблизи дома (максимум – километр от места жительства). Как объявил премьер Педро Санчес, со 2 мая – если снижение уровня распространения заболевания будет продолжаться, как это происходит сейчас – люди смогут выходить на улицы, чтобы заняться спортом или гулять в сопровождении тех людей, с которыми они живут.
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