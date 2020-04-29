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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T12:56
https://ria.ru/20200429/1570735853.html
В Испании выявили 325 новых случаев коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743696_0:0:3038:1709_1036x0_80_0_0_e027225fe182c86b3dda46441dd3246c.jpg
РИА Новости

В Испании выявили 325 новых случаев коронавируса

12:32 29.04.2020 (обновлено: 12:56 29.04.2020)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинский работник в больнице в Мадриде
Медицинский работник в больнице в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в больнице в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса COVID-19 в Испании увеличилось за последние сутки на 325 человек, сообщает министерство здравоохранения.
Общее число жертв с начала эпидемии составило 24 275. За последние 24 часа при помощи тестов ПЦР выявлены 2144 случая заражения, всего – 212 917. Число выздоровевших достигло почти 109 тысяч человек, за минувшие сутки – 6399.
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В Мадриде за последние 24 часа выявлен 981 новый случай заболевания (всего более 60,7 тысячи), умерли 57 человек (всего более 8,1 тысячи). В Каталонии выявлено 496 новых случая заболевания (всего 48,6 тысячи), умерли за сутки 97 человек (всего 4,9 тысячи).
С начала эпидемии диагноз коронавирус был поставлен 39 230 медикам.
Накануне число жертв коронавируса за сутки в Испании составило 301, самый низкий показатель более чем за месяц, было выявлено 1308 новых случаев заражения при помощи тестов ПЦР.
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Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).
Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно.
С 26 апреля дети младше 14 лет могут выходить на улицы в сопровождении взрослых. Это можно делать раз в день, прогулки должны продолжаться не более часа и вблизи дома (максимум – километр от места жительства). Как объявил премьер Педро Санчес, со 2 мая – если снижение уровня распространения заболевания будет продолжаться, как это происходит сейчас – люди смогут выходить на улицы, чтобы заняться спортом или гулять в сопровождении тех людей, с которыми они живут.
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