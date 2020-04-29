Генпрокуратура взяла на контроль расследование пожара в Выборге

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход проверки в связи с пожаром в Выборге Ленинградской области, где погибли двое взрослых и шесть детей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Единой дежурной диспетчерской службе Выборгского района рассказали РИА Новости, что пожар произошел ночью в частном жилом доме на Малой Водяной улице, погибли двое взрослых и шесть детей, а семья считалась неблагополучной. Позже в региональном СУСК уточнили, что на месте пожара нашли шесть тел, в том числе пятерых детей.

По предварительной информации СК , в доме жила семья из шести детей в возрасте до восьми лет и двоих взрослых. Накануне к ним в гости приехал знакомый, ночью он почувствовал сильный запах гари и выбежал из дома, который уже полыхал огнем. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

"По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова взят на контроль ход проверки в связи с произошедшим пожаром в одном из жилых домов в Выборге Ленинградской области", - говорится в сообщении.