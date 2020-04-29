Пензенские власти объяснили переполненность больниц

САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Больницы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Больницы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области переполнены из-за роста числа внебольничных пневмоний, госпитализации больных даже с легкой формой COVID-19 и контактировавших с ними граждан со слабыми симптомами до получения отрицательного теста на коронавирус, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в области с 17 марта по 29 апреля лабораторно подтверждены 364 случая коронавируса. Семь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана , скончались, вылечились от этой инфекции 96 человек. В числе заболевших 18 детей от одного месяца до 15 лет.

"Отвечая на вопрос о переполненности больниц, информирую о том, что в системе здравоохранения фиксируется роста числа внебольничных пневмоний, при этом далеко не все пациенты имеют положительные тесты на COVID-19", - написала Черемушкина в своем Telegram -канале.

"Кроме того, на данный момент госпитализации подлежат коронавирусные больные, как с тяжелой, так и с легкой формами. Граждане со слабо проявляемыми симптомами из числа контактных находятся в стационаре до момента получения отрицательного теста на коронавирус. Таким образом, идет локализация очагов инфекции, купирование возможности заражения здоровых людей за пределами больниц", - отметила она.

По ее словам, под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 2845 человек, сняты с наблюдения 7009 человек. Она уточнила, что почти 30 тысяч человек в регионе обследованы на коронавирус.

"В вирусологической лаборатории ФБУЗ "ЦГЭ в Пензенской области" ("Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области") обследовано 17,3 тысячи человек (18080 исследований), в лабораториях лечебной сети обследован 12651 человек (13507 исследований)", - добавила Черемушкина.

Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.