Эксперты назвали условия выхода на плато по коронавирусу в Москве

"Вы помните, в самом начале количество пациентов буквально удваивалось и даже утраивалось. А сейчас вот эти стабильные цифры. Если в течение недели эти стабильные цифры продержатся, значит, мы достигли того уровня, когда ожидать подъема уже не следует. И смотреть на количество реально больных, не инфицированных, а тех, кто находится в клиниках в тяжелом состоянии. Вот когда их число стабилизируется, тогда да. Надо подождать до конца этой недели, тогда мы убедимся, что мы действительно вышли на это плато", - отметил Зверев.