Эксперты назвали условия выхода на плато по коронавирусу в Москве

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Говорить о том, что ситуация с коронавирусом в Москве вышла на плато, можно лишь в том случае, если стабильные показатели будут фиксироваться до конца текущей недели, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
За последние сутки в Москве зарегистрировано 2220 новых случаев коронавирусной инфекции. Во вторник эта цифра составляла 3075, позавчера - 2871.
"Все почему-то думают, что выход на пик - это такая ровная линеечка. Это может быть зубчатая, может колебаться. По одному дню судить сложно. Ранее мы тоже фиксировали спад, но он выпадал на воскресенье, на Пасху. Думаю, меньше было сделано тестов. Всегда бы хорошо, чтобы была первая цифра, показывающая, сколько было сделано тестов. От этого очень многое зависит. Мы же не знаем, вдруг вчера где-то были перебои с тест-системами или еще что-то", - считает доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев.
Для того чтобы говорить о стабильности ситуации с коронавирусом в Москве, по словам Зверева, нужно понаблюдать за статистикой еще хотя бы пару дней.
"Вы помните, в самом начале количество пациентов буквально удваивалось и даже утраивалось. А сейчас вот эти стабильные цифры. Если в течение недели эти стабильные цифры продержатся, значит, мы достигли того уровня, когда ожидать подъема уже не следует. И смотреть на количество реально больных, не инфицированных, а тех, кто находится в клиниках в тяжелом состоянии. Вот когда их число стабилизируется, тогда да. Надо подождать до конца этой недели, тогда мы убедимся, что мы действительно вышли на это плато", - отметил Зверев.
Кроме того, как утверждает эксперт, успокаивает тот факт, что показатель смертности от коронавируса не растет.
"Позавчера было меньше, вчера - больше, сегодня опять меньше. Это все пока игра вверх-вниз. Не надо цепляться за один-два, даже три дня. Мы уже видели ситуации, когда казалось, что – ура! - мы преодолели. А потом резкий подъем вверх. Нужно смотреть на хотя бы одну неделю, чтобы стабильно подержалось. Иначе все прогнозы курам на смех. Пока мы не можем даже о пике говорить", - заявил в свою очередь доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
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