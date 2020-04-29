"Аэрофлот" будет предлагать ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" до конца года будет предлагать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин.
"Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации. Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки", — сказал он.
По его словам, эта программа коснется не только вынужденных возвратов на отмененные рейсы, но и добровольных — когда рейсы выполнялись, но планы пассажира изменились из-за эпидемиологический ситуации. Речь идет как о внутренних, так и о международных перевозках.
"Предполагается, что выдача будет осуществляться до конца 2020 года, а срок действия составит три года", — добавил Демин.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, которыми россияне возвращаются на родину, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.