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2020-04-29T13:04
https://ria.ru/20200429/1570733210.html
"Аэрофлот" будет предлагать ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты
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РИА Новости

"Аэрофлот" будет предлагать ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты

12:09 29.04.2020 (обновлено: 13:04 29.04.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУ стенда компании "Аэрофлот"
У стенда компании Аэрофлот
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
У стенда компании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" до конца года будет предлагать пассажирам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин.

"Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации. Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки", — сказал он.

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По его словам, эта программа коснется не только вынужденных возвратов на отмененные рейсы, но и добровольных — когда рейсы выполнялись, но планы пассажира изменились из-за эпидемиологический ситуации. Речь идет как о внутренних, так и о международных перевозках.

"Предполагается, что выдача будет осуществляться до конца 2020 года, а срок действия составит три года", — добавил Демин.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, которыми россияне возвращаются на родину, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.
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Популярные комментарии
Почему мы должны принимать ваучеры? Вас в долг Аэрофлот возил когда-нибудь? Меня нет. Может я чего не знаю? Наглый грабеж людей госкомпанией! Снова за счёт рядовых людей спасают олигархические структуры!
29 апреля, 12:50
А Александр Зайцев
95111119
А на этот ваучер можно будет хлебушка купить? Плотно за нас взялись, со всех сторон пристраиваются, чтобы "полюбить".
29 апреля, 12:14
yozhik_2000
68411124
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