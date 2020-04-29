"Аэрофлот" будет предлагать ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты

"Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации. Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки", — сказал он.

По его словам, эта программа коснется не только вынужденных возвратов на отмененные рейсы, но и добровольных — когда рейсы выполнялись, но планы пассажира изменились из-за эпидемиологический ситуации. Речь идет как о внутренних, так и о международных перевозках.