У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

ЛОНДОН, 29 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. У британского премьера Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс родился сын, сообщил представитель канцелярии премьера.
"Ранее утром в больнице Лондона (у пары) родился мальчик. Он здоров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо", — сказал журналистам представитель.
Джонсон и Саймондс сообщили о том, что ждут ребенка, в конце февраля. Тогда же пара заявила о помолвке.
"Премьер-министр и мисс Саймондс хотели бы поблагодарить прекрасных специалистов родильного отделения больницы национальной системы здравоохранения", — добавил представитель.
Премьер вернулся к работе после вызванной коронавирусом болезни 27 апреля. Симптомы коронавируса отмечались и у Саймондс.
С рождением сына Джонсона и Саймондс поздравил глава Минздрава Мэтт Хэнкок. "Очень рад за Бориса и Кэрри. Прекрасный и беззаботно-радостный момент!" — написал министр в Twitter.
Саймондс, которой 31 год, стала матерью впервые, а вот 54-летний Джонсон — отец со стажем. У него четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок. Джонсон постоянно уходит от ответа на вопросы журналистов о точном количестве детей.
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