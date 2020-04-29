У британского премьера Бориса Джонсона родился сын

ЛОНДОН, 29 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. У британского премьера У британского премьера Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс родился сын, сообщил представитель канцелярии премьера.

"Ранее утром в больнице Лондона (у пары) родился мальчик. Он здоров. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо", — сказал журналистам представитель.

Джонсон и Саймондс сообщили о том, что ждут ребенка, в конце февраля. Тогда же пара заявила о помолвке.

"Премьер-министр и мисс Саймондс хотели бы поблагодарить прекрасных специалистов родильного отделения больницы национальной системы здравоохранения", — добавил представитель.

Премьер вернулся к работе после вызванной коронавирусом болезни 27 апреля. Симптомы коронавируса отмечались и у Саймондс.

С рождением сына Джонсона и Саймондс поздравил глава Минздрава Мэтт Хэнкок. "Очень рад за Бориса и Кэрри. Прекрасный и беззаботно-радостный момент!" — написал министр в Twitter.