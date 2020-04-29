На Кубани продлили запрет на посещение лесов до 18 мая

КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Запрет на посещение лесов на Кубани из соображений противопожарной безопасности продлён до 18 мая, сообщает администрация Запрет на посещение лесов на Кубани из соображений противопожарной безопасности продлён до 18 мая, сообщает администрация Краснодарского края

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на территории шести муниципалитетов действует повышенный 4 класс пожарной опасности, в 42 муниципальных образованиях – особый противопожарный режим. Приказом минприроды региона с 7 апреля в Краснодарском крае ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

"В крае продлены ограничительные меры на посещение лесов. Запрет будет действовать до 18 мая в целях обеспечения пожарной безопасности. Ограничен также въезд в лес транспортных средств", - сообщает пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что с начала года в крае зафиксировано 84 лесных пожара на площади 902,8 гектара, при этом основной причиной возгораний является человеческий фактор.

"Из-за увеличившегося числа возгораний в лесах, в том числе по причине безответственного отношения граждан к соблюдению правил пожарной безопасности, принято решение продлить ограничительные меры, введенные 7 апреля", - цитирует пресс-служба вице-губернатора Кубани Сергея Болдина.