В Таджикистане запретят использовать славянские суффиксы в фамилиях

Девушки в национальных костюмах во время праздника в Душанбе. Архивное фото

Девушки в национальных костюмах во время праздника в Душанбе

ДУШАНБЕ, 29 апр — РИА Новости, Лидия Исамова. Нижняя палата парламента Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.

Как следует из документа, при регистрации имен новорожденных нельзя будет использовать в фамилиях суффиксы "-ов-/-ев-", а в отчествах — "-ович/-евич" и "-овн-/-евн-".

Исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, которые могут выбирать, какие суффиксы использовать в фамилии и отчестве при регистрации новорожденных детей", — заявил министр юстиции Музаффар Ашуриен.

По его словам, эти поправки касаются только тех детей, которые родятся после принятия закона. Тем, кто уже получил свидетельства о рождении со славянскими суффиксами, менять отчества и фамилии не придется: паспорта им выдадут на то же имя.

Необходимость принятия поправок Ашуриен объяснил "возрождением национальных имен".