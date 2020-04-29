В Марий Эл режим самоизоляции продлили до 11 мая

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Глава Марий Эл Глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил режим самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса до 11 мая, сообщает пресс-служба главы региона.

Соответствующие изменения внесены в указ главы республики "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

"Режим повышенной готовности продлен до 11 мая. В его рамках запрещено проведение массовых мероприятий. Домашний режим самоизоляции обязателен для всех жителей республики независимо от возраста. Выйти из дома можно в особых случаях, к которым относятся обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, а также к ближайшему магазину для покупки товаров и получения услуг, выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, вынос мусора вблизи своих домов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующим остается обязательное использование гражданами масок при нахождении в общественных местах и во всех видах общественного транспорта.

Все, кто прибывает в республику из других регионов и иностранных государств, по-прежнему обязаны в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать режим полной изоляции.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в Марий Эл приостановлено посещение гражданами религиозных организаций и кладбищ.

Президент России Владимир Путин во вторник провел совещание с главами субъектов Российской Федерации , в ходе которого заявил, что из режима самоизоляции регионы будут выходить только после майских праздников – с 11 мая. До этого периода главы субъектов РФ продолжают использовать дополнительные полномочия, обеспечивая безопасность населения.