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Распространение нового коронавируса
2020-04-29T11:54
https://ria.ru/20200429/1570732128.html
В Марий Эл режим самоизоляции продлили до 11 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/154351/66/1543516656_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_85a1e3c7d4fd8357a81f73d558407883.jpg
РИА Новости

В Марий Эл режим самоизоляции продлили до 11 мая

11:54 29.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава Республики Марий Эл Александр Евстифеев
Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил режим самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса до 11 мая, сообщает пресс-служба главы региона.
Соответствующие изменения внесены в указ главы республики "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
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"Режим повышенной готовности продлен до 11 мая. В его рамках запрещено проведение массовых мероприятий. Домашний режим самоизоляции обязателен для всех жителей республики независимо от возраста. Выйти из дома можно в особых случаях, к которым относятся обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, а также к ближайшему магазину для покупки товаров и получения услуг, выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, вынос мусора вблизи своих домов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что действующим остается обязательное использование гражданами масок при нахождении в общественных местах и во всех видах общественного транспорта.
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Все, кто прибывает в республику из других регионов и иностранных государств, по-прежнему обязаны в течение 14 дней с момента прибытия соблюдать режим полной изоляции.
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в Марий Эл приостановлено посещение гражданами религиозных организаций и кладбищ.
Президент России Владимир Путин во вторник провел совещание с главами субъектов Российской Федерации, в ходе которого заявил, что из режима самоизоляции регионы будут выходить только после майских праздников – с 11 мая. До этого периода главы субъектов РФ продолжают использовать дополнительные полномочия, обеспечивая безопасность населения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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