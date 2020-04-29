Эксперты обсудят развитие телевещания в цифровую эру

. Круглый стол на тему "Отечественное телевидение в условиях развития цифровой экономики" пройдет в среду в формате; о состоянии телевещания в России, проблемах развития отечественной телеотрасли, повышении ее технологической, экономической и коммерческой конкурентоспособности среди других СМИ расскажут ведущие преподаватели факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Участники круглого стола обсудят, в частности, итоги реализации ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации", развитие законодательства и регулирования в сфере телевещания, перспективы регионального телевидения, показатели телепотребления и зрительские предпочтения, тенденции телеэфира (контент эфирных и неэфирных телеканалов, производство контента), а также экономические вопросы (изменения в структурах собственности, финансовые показатели ключевых предприятий, рекламу на телевидении и телевидение на интерактивных платформах). Кроме того, будут освещены итоги подготовки Отраслевого доклада Роспечати "Телевидение в России в 2019 году. Состояние, тенденции и перспективы развития". Основной акцент будет сделан на структуре и содержании отчета за 2019 год, показателях развития телевидения, трендах и прогнозах на 2020 год.