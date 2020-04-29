На Кубани число жертв коронавируса достигло 20

"Пациент умер в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара. С 10 апреля мужчину беспокоили непродуктивный кашель и одышка, повышенная температура. У него была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, исследование на COVID-19 показало положительный результат. С 21 апреля пациент находился на искусственной вентиляции легких. Он страдал сахарным диабетом", - отмечается в релизе. Мужчине было 39 лет.