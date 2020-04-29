На Кубани число жертв коронавируса достигло 20

КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом, страдавший сахарным диабетом, умер в Краснодаре, число летальных случаев в регионе достигло 20, сообщает оперативный штаб Кубани.
"Пациент умер в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара. С 10 апреля мужчину беспокоили непродуктивный кашель и одышка, повышенная температура. У него была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, исследование на COVID-19 показало положительный результат. С 21 апреля пациент находился на искусственной вентиляции легких. Он страдал сахарным диабетом", - отмечается в релизе. Мужчине было 39 лет.
Со ссылкой на региональный минздрав сообщается, что мужчина не выезжал за пределы края, проживал с матерью, у которой также выявлен коронавирус. Женщина госпитализирована в специализированную инфекционную больницу Краснодара.
По данным опершатаба на среду, в Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 63 новых случая коронавируса. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в регионе достигло 951 человека, 250 пациентов выписаны с выздоровлением, 20 пациентов умерли, 23 находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.