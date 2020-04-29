Росстат перечислил регионы по уровню смертности от онкозаболеваний

Больше всего людей скончалось в Москве — 27,1 тысячи пациентов, далее следует Санкт-Петербург (13,7 тысячи), Московская область (13,4 тысячи), Краснодарский край (10,3 тысячи) и Свердловская область (10,2 тысячи).

Меньше всего смертей было зафиксировано в Ненецком автономном округе (66 человек), на Чукотке (67 человек), в Ингушетии (249 человек), в Магаданской области (275 человек) и Туве (359 человек).