Росстат перечислил регионы по уровню смертности от онкозаболеваний

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики обнародовала данные о количестве умерших от злокачественных и доброкачественных новообразований в 2019 году, сообщает RT.
Больше всего людей скончалось в Москве — 27,1 тысячи пациентов, далее следует Санкт-Петербург (13,7 тысячи), Московская область (13,4 тысячи), Краснодарский край (10,3 тысячи) и Свердловская область (10,2 тысячи).
Меньше всего смертей было зафиксировано в Ненецком автономном округе (66 человек), на Чукотке (67 человек), в Ингушетии (249 человек), в Магаданской области (275 человек) и Туве (359 человек).
Всего за 2019 год от различных новообразований умерли 295,5 тысячи человек — на 6,7 тысячи больше, чем в 2018-м.
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