В Приморье жителям рекомендовали не выезжать за пределы городов и сел

ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Жителям в Жителям в Приморье рекомендуют не покидать населённые пункты, где они проживают, сообщает краевое правительство со ссылкой на решение регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

"Ограничительные меры, связанные с эпидемией коронавируса, ужесточили в Приморье: жителям не рекомендуется покидать населенные пункты, в которых они проживают или временно пребывают", - говорится в сообщении.

Власти напоминают, что "находиться в организациях, деятельность которых не приостановлена, необходимо строго в маске".

При этом приморцы, как и раньше, могут беспрепятственно обращаться за медицинской помощью, следовать к месту (от места) жительства (пребывания) инвалида I группы, инвалида с детства I группы, граждан старше 65 лет – для ухода за ними. Ходить в магазин, выносить мусор, выгуливать животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.

Вводимые ограничения не коснутся дачников, которые могут выезжать на свои садовые, дачные участки, огороды, земельные участки "в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и обратно". Не ограничено обращение за оказанием ритуальных услуг, говорится в сообщении.

Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. С 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах.

Ранее сообщалось, что власти в Приморье запустят систему контроля режима самоизоляции с помощью камер видеофиксации, которые будут применяться во всех крупных городах региона.

Также будет проводиться мониторинг местности с помощью квадрокоптеров.

В Приморье общее число заболевших достигло 367, выздоровели 36 пациентов, умерли трое.