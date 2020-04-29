В Магнитогорске выявили 23 новых случая коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию выявили у 23 человек в Магнитогорске Челябинской области, где на местном рынке работали продавцы с CОVID-19, рынок в настоящее время закрыт на дезинфекцию, сообщает в среду пресс-служба минздрава региона.
Как ранее сообщала первый замгубернатора региона Ирина Гехт, в Магнитогорске выявлены два больших семейных очага коронавирусной инфекции: первый – семья, которая контактировала с приехавшим гражданином из Армении, второй - семья из Таджикистана, давно живущая в Магнитогорске.
"На утро 29 апреля в регионе подтверждены 499 случаев заболевания COVID-19 (плюс 67 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Двадцать три человека (из 67) - Магнитогорск. Это ранее выявленный очаг, по которому был закрыт один из рынков в Магнитогорске", - говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, речь идет о втором семейном очаге – семье из Таджикистана, которая работает на местном рынке.
По данным пресс-службы администрации Магнитогорска, с 29 апреля на две недели на территории "Зеленого рынка" вводятся ограничительные мероприятия, в том числе для проведения дезинфекции. "Такие меры предприняты в результате проверок объектов уличной торговли в связи с выявлением лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19", - поясняет пресс-служба.
По данным оперштаба региона, всего в Магнитогорске выявлено 60 заболевших коронавирусной инфекцией, один пациент в возрасте 61 года находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.
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