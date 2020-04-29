В Магнитогорске выявили 23 новых случая коронавируса

Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус. Архивное фото

Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус

ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр – РИА Новости. Коронавирусную инфекцию выявили у 23 человек в Коронавирусную инфекцию выявили у 23 человек в Магнитогорске Челябинской области , где на местном рынке работали продавцы с CОVID-19, рынок в настоящее время закрыт на дезинфекцию, сообщает в среду пресс-служба минздрава региона.

Как ранее сообщала первый замгубернатора региона Ирина Гехт, в Магнитогорске выявлены два больших семейных очага коронавирусной инфекции: первый – семья, которая контактировала с приехавшим гражданином из Армении , второй - семья из Таджикистана , давно живущая в Магнитогорске.

"На утро 29 апреля в регионе подтверждены 499 случаев заболевания COVID-19 (плюс 67 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Двадцать три человека (из 67) - Магнитогорск. Это ранее выявленный очаг, по которому был закрыт один из рынков в Магнитогорске", - говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, речь идет о втором семейном очаге – семье из Таджикистана, которая работает на местном рынке.

По данным пресс-службы администрации Магнитогорска, с 29 апреля на две недели на территории "Зеленого рынка" вводятся ограничительные мероприятия, в том числе для проведения дезинфекции. "Такие меры предприняты в результате проверок объектов уличной торговли в связи с выявлением лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19", - поясняет пресс-служба.

По данным оперштаба региона, всего в Магнитогорске выявлено 60 заболевших коронавирусной инфекцией, один пациент в возрасте 61 года находится в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ.