В российских колледжах защиты и экзамены могут пройти дистанционно

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Защиты выпускных квалификационных работ и госэкзамены в российских колледжах и техникумах в этом году могут пройти в дистанционном формате, следует из проекта приказа министерства просвещения РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Уточняется, что проект подготовлен с целью усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

"Особенностями проведения ГИА предусмотрено проведение защит выпускных квалификационных работ, а также проведение государственных экзаменов исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.

Отмечается, что защита выпускной квалификационной работы, если ее практическую часть невозможно провести в дистанционной форме, оценивается по решению образовательной организации на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям образовательной программы.

Добавляется, что выполнение демонстрационного экзамена при невозможности его проведения в дистанционной форме также оценивается на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям образовательной программы с использованием механизма демонстрационного экзамена.

Особенностями проведения ГИА также предусмотрен перенос выполнения выпускной практической квалификационной работы и демонстрационного экзамена на иной период по решению региональных властей.