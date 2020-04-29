В Пензенской области трое детей заразились коронавирусом

САРАТОВ, 29 апр - РИА Новости. Среди 42 новых заразившихся коронавирусной инфекцией в Пензенской области есть трое детей, общее число заболевших достигло 364, сообщила в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 28 апреля были лабораторно подтверждены 322 случая коронавируса, семь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, вылечились от этой инфекции 93 человека. В числе заболевших были 15 детей от одного месяца до 15 лет.
"Оперативная ситуация на 29 апреля. Больных с COVID-19 - 364. Новых подтвержденных - 42… Среди (новых) пациентов трое детей в возрасте трех месяцев, одного года и шести лет, возраст остальных - от 20 до 88 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
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По ее словам, 19 новых случаев коронавируса выявлены в Пензе, четыре - в Пензенском, по три - в Бессоновском, Городищенском и Каменском, по два - в Лопатинском и Белинском, по одному - в Шемышейском, Иссинском, Башмаковском, Пачелмском, Никольском и Колышлейском районах области.
Она уточнила, что число выздоровевших пациентов с COVID-19 к утру среды увеличилось до 96 человек.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
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