В Пензенской области трое детей заразились коронавирусом

"Оперативная ситуация на 29 апреля. Больных с COVID-19 - 364. Новых подтвержденных - 42… Среди (новых) пациентов трое детей в возрасте трех месяцев, одного года и шести лет, возраст остальных - от 20 до 88 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.