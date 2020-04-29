В Петербурге более 700 человек вылечились от коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр - РИА Новости. В Санкт-Петербурге после заражения коронавирусом уже выздоровели 708 человек, сообщает городской оперативный штаб.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 3726 случаев заражения COVID-19. Умерло 29 человек. Выздоровело 708 человек", - говорится в сообщении.

В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 10863 человек. На карантине находится 2776 человек, из них 44 - в обсерваторе, 344 - на самоизоляции, 2388 - контактные.