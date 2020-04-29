В Северной Осетии умер третий пациент с коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 29 апр - РИА Новости. Третий пациент с Третий пациент с COVID-19 скончался в Северной Осетии , общее число зараженных за сутки увеличилось на 93 и достигло 763 случаев, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

"На утро среды в Северной Осетии зарегистрировано 763 (плюс 93 за сутки) случаев заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 627 человек находятся на амбулаторном лечении, 55 человек проходят лечение в медучреждениях республики, 78 человек выздоровели, три человека скончались.

"Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1257 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляция) 2 548 человека", - добавили в ведомстве.

По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. СК отмечал, что митингующими публично были выдвинуты требования об отставке главы и правительства республики Северная Осетия-Алания. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.

После митинга главврач республиканской больницы Митциев заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19". Спустя неделю заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сообщила, что рост зараженных в регионе может быть связан с прошедшим во Владикавказе несанкционированным митингом.