В ДНР число случаев коронавируса выросло до 96

ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло до 96, за сутки выявлено семь новых случаев инфицирования, умер еще один человек, сообщили в среду в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 89 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
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"В Донецкой народной республике, согласно проведенным исследованиям 28 апреля, выявлено семь случаев заболевания COVID-19... Всего по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) 29 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики - 96. На лечении 83 пациента. Выписаны десять человек. Летальных случаев три", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве отметили, что из выявленных за сутки шестеро зараженных контактировали с инфицированными COVID-19 ранее, среди них женщина с месячным ребенком. Также в минздраве обратились к жителям республики с просьбой соблюдать все требования мер по недопущению распространения коронавируса.
В ведомстве отметили, что из выявленных за сутки шестеро зараженных контактировали с инфицированными COVID-19 ранее, среди них женщина с месячным ребенком, а также один человек, переданный Киевом в ходе последнего обмена пленными в Донбассе.
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Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф