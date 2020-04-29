В ДНР число случаев коронавируса выросло до 96

"В Донецкой народной республике, согласно проведенным исследованиям 28 апреля, выявлено семь случаев заболевания COVID-19... Всего по состоянию на 10.00 (совпадает с мск) 29 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики - 96. На лечении 83 пациента. Выписаны десять человек. Летальных случаев три", - говорится в сообщении пресс-службы.