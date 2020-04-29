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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T10:49
https://ria.ru/20200429/1570726562.html
Россияне в среду вернутся на родину из Италии и Шри-Ланки
https://cdn21.img.ria.ru/images/155735/65/1557356590_0:272:2902:1904_1036x0_80_0_0_e82e008a6035550a19d9e2f43fd1e207.jpg
РИА Новости

Россияне в среду вернутся на родину из Италии и Шри-Ланки

10:49 29.04.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россияне в среду возвращаются на родину вывозными рейсами из Италии, с Мальдив и Шри-Ланки, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.
"Аэрофлот" планирует вывезти граждан РФ из Рима в Москву и Санкт-Петербург. Туда же "Россия" вывезет россиян с Мальдив и Шри-Ланки.
Пассажирский самолет Boeing 777
29 апреля, 09:37Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Ташкента доставил в Москву около 200 россиян
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АэрофлотМоскваМальдивыШри-ЛанкаШереметьево (аэропорт)ИталияОбщество
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