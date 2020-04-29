В Москве выявили 2220 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 2220, Подмосковье — 686, Санкт-Петербурге — 290, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 5841 в 82 регионах.
"Распределение по субъектам: Москва — 2220, Московская область — 686, Санкт-Петербург — 290", — говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.