В России за сутки выявили 5841 случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В России число заболевших COVID-19 за сутки выросло на 5841 в 82 регионах, 108 человек скончались, 1830 выздоровели, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Общее количество инфицированных по стране достигло 99 399 (прирост за сутки 6,2%) в 85 субъектах, умерли 972 человека, поправились 10 286.
Почти 45% новых заболевших не имеют симптомов. Больше всего новых зараженных в Москве — 2220, Подмосковье — 686, Санкт—Петербурге — 290.
Число летальных исходов за сутки впервые превысило сотню. Смерти зафиксированы в столице (67), Подмосковье (16), Ставропольском крае (4) и других регионах.
Накануне сообщалось о 6411 новых случаях и 72 погибших, днем ранее — о 6198 и 50 соответственно.
В мире, согласно статистике ВОЗ, свыше 2,8 миллиона инфицированных, 198 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, заразились уже более трех миллионов человек в 185 странах, 218 тысяч погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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