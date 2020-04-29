Уфолог заявил, что Пентагон мог смонтировать видео с НЛО

"На мой взгляд, эти съёмки, как и многие другие, практически не представляют интереса: в них фактически нет информации о самих объектах. Можно так выразиться: там нечего ловить", - сказал он.

"Вероятно, к такому же мнению пришли и в Пентагоне. Утечка этих видео была давно, и очевидно, что никто так и не мог ничего извлечь из этих записей. Поскольку никакая важная информация не утекла, с точки зрения военных, то можно и напомнить о себе официальным заявлением по ажиотажной теме, в том числе оправдать этим, демонстрацией фактического материала, свои прежние расходы бюджета и обосновать запрос нового финансирования", - добавил уфолог.