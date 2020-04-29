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2020-04-29T10:45
https://ria.ru/20200429/1570725949.html
Уфолог заявил, что Пентагон мог смонтировать видео с НЛО
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570653366_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_23f055458d0cb84b05929af3312aee4f.jpg
РИА Новости

Уфолог заявил, что Пентагон мог смонтировать видео с НЛО

10:39 29.04.2020 (обновлено: 10:45 29.04.2020)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Обнародованные Пентагоном видеозаписи с НЛО не представляют интереса для уфологов, поскольку не дают никакой информации о неопознанном объекте, к тому же объект мог быть добавлен на видеозапись сознательно ради допфинансирования военных США, заявил РИА Новости учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
"На мой взгляд, эти съёмки, как и многие другие, практически не представляют интереса: в них фактически нет информации о самих объектах. Можно так выразиться: там нечего ловить", - сказал он.
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"Вероятно, к такому же мнению пришли и в Пентагоне. Утечка этих видео была давно, и очевидно, что никто так и не мог ничего извлечь из этих записей. Поскольку никакая важная информация не утекла, с точки зрения военных, то можно и напомнить о себе официальным заявлением по ажиотажной теме, в том числе оправдать этим, демонстрацией фактического материала, свои прежние расходы бюджета и обосновать запрос нового финансирования", - добавил уфолог.
По его словам, интересным является факт, на который обратил внимание в своем комментарии по теме глава организации "Космопоиск" Сергей Александров: показания служебных систем, в том числе авиагоризонта, говорят о постоянном левом крене машины, то есть военный самолёт летает по кругу. Соответственно, и объект, который фиксируется в кадре, должен при этом также описывать круги впереди военной машины. Поэтому, пояснил Курбатов, у экспертов возникают сомнения в истинности ролика.
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"Круговой полёт в принципе ничто не запрещает - возможно, при обучении пилота либо при наблюдении за наземными объектами, а "НЛО" могло попасть на кадры позже - при сознательном монтаже либо случайно бликом при пересъёмке", - добавил уфолог.
В понедельник Пентагон опубликовал на своем сайте видеозаписи, на которых запечатлены "неопознанные явления". По данным ведомства, один из трех несекретных видеороликов ВМС США был снят в ноябре 2004 года, два других - в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ВМС.
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Космос - РИА НаукаМинистерство обороны СШАВ мире
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