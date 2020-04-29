В Приамурье выявили пять новых случаев коронавируса

Всего в Приамурье, по данным на 29 апреля, выявлено 46 случаев коронавируса, шесть человек выписаны из больницы, еще двоих готовят к выписке, остальные продолжают лечение.

"29 апреля в Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Благовещенске (1), Белогорске (1), Тынде (2), Бурейском районе (1). ...С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 46 случаев новой коронавирусной инфекции",- говорится в сообщении.

Власти уточняют, что из остающихся в больнице у 17 человек заболевание протекает легко, в виде ОРВИ, у 9 - бессимптомное носительство, у 14 - внебольничная пневмония, никто из заболевших не нуждается в вентиляции легких.