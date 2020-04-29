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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-29T10:36
https://ria.ru/20200429/1570725735.html
В Приамурье выявили пять новых случаев коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1036x0_80_0_0_8a6b0a8ec571e6aa360a586bac86536b.jpg
РИА Новости

В Приамурье выявили пять новых случаев коронавируса

10:36 29.04.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 апр - РИА Новости. Пять новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
Всего в Приамурье, по данным на 29 апреля, выявлено 46 случаев коронавируса, шесть человек выписаны из больницы, еще двоих готовят к выписке, остальные продолжают лечение.
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"29 апреля в Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в Благовещенске (1), Белогорске (1), Тынде (2), Бурейском районе (1). ...С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 46 случаев новой коронавирусной инфекции",- говорится в сообщении.
Власти уточняют, что из остающихся в больнице у 17 человек заболевание протекает легко, в виде ОРВИ, у 9 - бессимптомное носительство, у 14 - внебольничная пневмония, никто из заболевших не нуждается в вентиляции легких.
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