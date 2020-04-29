Депутаты Петербурга почтили минутой молчания умерших из-за COVID медиков

"Мы все знаем, что сейчас на передовой борьбы с коронавирусом медицинские работники Санкт-Петербурга. К глубокому сожалению, петербургские медики несут потери, ценою своей жизни спасая наши. Прошу почтить память медицинских работников, которые погибли от коронавирусной инфекции, минутой молчания", - сказал спикер городского парламента Вячеслав Макаров.