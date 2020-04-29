Депутаты Петербурга почтили минутой молчания умерших из-за COVID медиков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания перед началом пленарного заседания почтили минутой молчания память врачей и медицинских сестер, которые скончались из-за коронавирусной инфекции.
"Мы все знаем, что сейчас на передовой борьбы с коронавирусом медицинские работники Санкт-Петербурга. К глубокому сожалению, петербургские медики несут потери, ценою своей жизни спасая наши. Прошу почтить память медицинских работников, которые погибли от коронавирусной инфекции, минутой молчания", - сказал спикер городского парламента Вячеслав Макаров.
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Ранее стало известно о смерти в реанимации Клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге врача-анестезиолога Сергея Белошицкого. Он более 20 лет работал в Елизаветинской больнице, а в последнее время в Александровской больнице. Врач скончался от сердечно-легочной недостаточности, обусловленной пневмонией. У него прижизненно был подтвержден COVID-19.
В России выявили 93 тысячи заразившихся коронавирусом, около восьми тысяч человек уже излечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.