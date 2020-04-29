Онлайн-конференция о новых проектах к годовщине Великой Победы

- руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел МАЛКОВ;- директор Музея Победы Александр ШКОЛЬНИК.На онлайн-конференции будет представлен уникальный статистический сборник, который призван через цифры рассказать о военном периоде истории нашей страны, послевоенном восстановлении и условиях жизни граждан в то нелегкое время. Это мероприятие станет точкой старта новой исследовательской и общественной инициативы Росстата "Цифры победы". Это мультимедийный проект о том, как жила страна во время Второй мировой Войны. Данные, которые для него предоставит Росстат, будут обогащаться с помощью краудсорсинга. Истории советских статистиков, собранные в рамках первого этапа проекта, будут переданы во всенародный депозитарий "Лица Победы", оператором которого выступает Музей Победы.Также на мероприятии будут представлены результаты всероссийского социологического исследования, проведенного Музеем Победы в рамках проекта сохранения памяти о военном поколении "Лица Победы" в апреле 2020 года. Кроме того Росстат передаст 3 600 историй советских статистиков в национальный исторический депозитарий "Лица Победы", оператором которого выступает Музей.